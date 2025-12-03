Ричмонд
Продуктивная встреча, но компромиссного плана пока нет: Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле

По итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником Джаредом Кушнером помощник президента РФ Юрий Ушаков сделал ряд важных заявлений. Об итогах брифинга Ушакова — в материале Life.ru.

Источник: Life.ru

Заявления Ушакова после встречи Путина и Уиткоффа. Видео © Life.ru.

Компромисс по Украине пока не найден;

На встрече обсуждались четыре новых документа плана Трампа по Украине.

Путин дал оценку «деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования мы видим со стороны европейцев»;

Стороны обсуждали «суть решения украинского кризиса», а не конкретные формулировки мирного плана;

Россия и США продолжат контакты на уровне представителей и помощников;

Встреча Путина и Трампа зависит от прогресса, достигнутого помощниками;

Обсуждались «огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран»;

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев охарактеризовал встречу президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером как «продуктивную»;

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели пятичасовые переговоры в Москве 2 декабря. Ключевой темой встречи стало урегулирование ситуации на Украине при содействии американской стороны. Уиткофф и Кушнер уже вылетели в США. В Киев заезжать они не будут.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

