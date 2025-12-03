Продуктивная встреча, но компромиссного плана пока нет: Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели пятичасовые переговоры в Москве 2 декабря. Ключевой темой встречи стало урегулирование ситуации на Украине при содействии американской стороны. Уиткофф и Кушнер уже вылетели в США. В Киев заезжать они не будут.