Продуктивная встреча, но компромиссного плана пока нет: Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле

Заявления Ушакова после встречи Путина и Уиткоффа. Видео © Life.ru.
Компромисс по Украине пока не найден;
На встрече обсуждались четыре новых документа плана Трампа по Украине.
Путин дал оценку «деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования мы видим со стороны европейцев»;
Стороны обсуждали «суть решения украинского кризиса», а не конкретные формулировки мирного плана;
Россия и США продолжат контакты на уровне представителей и помощников;
Встреча Путина и Трампа зависит от прогресса, достигнутого помощниками;
Обсуждались «огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран»;
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев охарактеризовал встречу президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером как «продуктивную»;
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели пятичасовые переговоры в Москве 2 декабря. Ключевой темой встречи стало урегулирование ситуации на Украине при содействии американской стороны. Уиткофф и Кушнер уже вылетели в США. В Киев заезжать они не будут.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.