Встреча Путина с посланником Трампа Уиткоффом и Кушнером завершилась в Кремле

Помощник президента подчеркнул, что некоторые американские наработки выглядят «более-менее приемлемыми», но есть формулировки, которые России не подходят. При этом участники встречи не разбирали конкретные текстовые предложения — обсуждалась только их суть. Ушаков отметил, что Россия «с чем-то готова согласиться», но часть предложений «вызвала критику». Тем не менее он назвал дискуссию полезной.