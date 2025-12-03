Лавров: НАТО превратила ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что государства НАТО фактически изменили роль ОБСЕ, превратив организацию в инструмент продвижения собственных интересов, тем самым отходя от целей, которые должны были объединять всю Европу. По его словам, это произошло вследствие одностороннего подхода стран Запада к вопросам безопасности.
Министр отметил, что ряд участников ОБСЕ, входящих в западный блок, не придерживались принципа недопустимости укрепления своей безопасности за счёт других государств. Вместо этого они опирались на структуры НАТО и последовательно продвигали линию на расширение альянса в восточном направлении, несмотря на прежние заверения, данные ещё руководству СССР.
Лавров подчеркнул, что параллельно с этим при поддержке институтов Евросоюза ОБСЕ была использована как площадка для расширения западного влияния в регионе, расположенном восточнее Вены, что, по его мнению, нанесло ущерб общим задачам европейской архитектуры безопасности.
Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич указал, что организация практически превратилась в свой антипод.