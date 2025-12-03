Ричмонд
В НАТО заявили, что Россия «не сможет победить» страны Европы военным путём

Высокопоставленный представитель НАТО, выступая анонимно на закрытой встрече в Брюсселе, выразил скептицизм относительно возможности военной победы России над европейскими странами. Об этом сообщает «Би-би-си».

Источник: Life.ru

Такое заявление прозвучало в ответ на недавние слова президента РФ Владимира Путина о готовности к отпору в случае агрессии. Чиновник альянса заявил, что Североатлантический союз демонстрирует «беспрецедентную сплочённость» в вопросах коллективной обороны, сославшись на основополагающую статью 5 устава организации.

Кроме того, представитель НАТО отметил, что у России, по мнению блока, «не хватит военных ресурсов и потенциала для достижения успеха в полномасштабном традиционном конфликте с объединёнными силами Европы».

Ранее президент России Владимир Путин заявил журналистам, что Европа продолжает жить в иллюзии о возможности нанести России стратегическое поражение, хотя сама же понимает, что это недостижимо. Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией. Финский политик Армандо Мема выразил мнение, что «упреждающий удар» НАТО по России может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до ядерной войны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

