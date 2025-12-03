Ранее президент России Владимир Путин заявил журналистам, что Европа продолжает жить в иллюзии о возможности нанести России стратегическое поражение, хотя сама же понимает, что это недостижимо. Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией. Финский политик Армандо Мема выразил мнение, что «упреждающий удар» НАТО по России может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до ядерной войны.