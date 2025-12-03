Ричмонд
Трамп: США прилагают значительные усилия для урегулирования на Украине

Президент США ответил на вопрос, ожидает ли он прорыва на переговорах в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти прилагают значительные усилия для урегулирования украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов, ожидает ли он прорыва на переговорах в Москве.

«Мы очень сильно стараемся», — сказал президент на заседании правительства.

Напомним, ранее в Москве российский лидер Владимир Путин принял специального представителя главы Белого дома Стива Уиткоффа. Встреча продолжалась пять часов.

В переговорах также участвовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев. Кроме того, в Кремль прибыл зять Трампа Джаред Кушнер.

Ранее издание Axios сообщило, что представители американской делегации после переговоров в Кремле отправятся в одну из стран Европы, где встретятся с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

