Трамп: США прилагают значительные усилия для урегулирования на Украине

Американские власти прилагают значительные усилия для урегулирования украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.
Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов, ожидает ли он прорыва на переговорах в Москве.
«Мы очень сильно стараемся», — сказал президент на заседании правительства.
Напомним, ранее в Москве российский лидер Владимир Путин принял специального представителя главы Белого дома Стива Уиткоффа. Встреча продолжалась пять часов.
В переговорах также участвовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев. Кроме того, в Кремль прибыл зять Трампа Джаред Кушнер.
Ранее издание Axios сообщило, что представители американской делегации после переговоров в Кремле отправятся в одну из стран Европы, где встретятся с главой киевского режима Владимиром Зеленским.