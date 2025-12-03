«Пока еще компромиссного варианта найдено не было»

- Встреча Владимира Путина с американскими представителями была весьма полезной, конструктивной, содержательной и длилась «не пять минут, а пять часов».
- Разговор начался с того, что представители Дональда Трампа передали «приветы и наилучшие пожелания» Владимиру Путину. Президент передал Дональду Трампу «не только дружеские приветы», но «и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали».
- Основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.
- Стороны обсудили суть американских предложений, переданных ранее в Москву, а не конкретные формулировки.
- Президент выразил как согласие с некоторыми пунктами, так и критику и отрицательное отношение к ряду других предложений США.
- Компромисс по ключевым вопросам пока не найден.
- Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых Россия не видит разрешения кризиса.
- Некоторые американские наработки по этому вопросу сочтены потенциально приемлемыми.
- Обсуждались перспективы экономического взаимодействия России и США, но для их реализации требуется реальное стремление обеих сторон.
- Изначально США передали документ из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече.
- Договорились не раскрывать суть состоявшихся переговоров. Переговоры носили совершенно закрытый, секретный характер.
- Договорились продолжать контакты на уровне представителей и помощников.
- Возможность встречи на президентском уровне будет зависеть от прогресса, достигнутого на этом уровне.
- Президент дал негативную оценку деструктивным действиям со стороны европейцев в контексте урегулирования.
- Ближе или дальше стал мир по итогам переговоров: «Не дальше, это точно».
- Контакты будут продолжены после доклада американских представителей Трампу.
Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше