Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пока еще компромиссного варианта найдено не было»

2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Встреча длилась примерно пять часов. Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал итоги.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

  • Встреча Владимира Путина с американскими представителями была весьма полезной, конструктивной, содержательной и длилась «не пять минут, а пять часов».
  • Разговор начался с того, что представители Дональда Трампа передали «приветы и наилучшие пожелания» Владимиру Путину. Президент передал Дональду Трампу «не только дружеские приветы», но «и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали».
  • Основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.
  • Стороны обсудили суть американских предложений, переданных ранее в Москву, а не конкретные формулировки.
  • Президент выразил как согласие с некоторыми пунктами, так и критику и отрицательное отношение к ряду других предложений США.
  • Компромисс по ключевым вопросам пока не найден.
  • Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых Россия не видит разрешения кризиса.
  • Некоторые американские наработки по этому вопросу сочтены потенциально приемлемыми.
  • Обсуждались перспективы экономического взаимодействия России и США, но для их реализации требуется реальное стремление обеих сторон.
  • Изначально США передали документ из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече.
  • Договорились не раскрывать суть состоявшихся переговоров. Переговоры носили совершенно закрытый, секретный характер.
  • Договорились продолжать контакты на уровне представителей и помощников.
  • Возможность встречи на президентском уровне будет зависеть от прогресса, достигнутого на этом уровне.
  • Президент дал негативную оценку деструктивным действиям со стороны европейцев в контексте урегулирования.
  • Ближе или дальше стал мир по итогам переговоров: «Не дальше, это точно».
  • Контакты будут продолжены после доклада американских представителей Трампу.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше