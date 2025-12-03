Россия официально передала в Совет Безопасности ООН и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе материалы, свидетельствующие об убийствах мирного населения военнослужащими вооружённых сил Украины в Волчанске и Красноармейске. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью «Известиям».
Дипломат подтвердил, что российские представители в этих международных институтах уже располагают соответствующими доказательствами.
Он также допустил возможную причастность к данным инцидентам иностранных наёмников, сражающихся на стороне ВСУ, отметив, что, по свидетельствам очевидцев, в указанных районах присутствовали граждане США, Ирландии и Польши. При этом Мирошник уточнил, что прямых доказательств участия этих лиц в пытках или истязаниях гражданских лиц на данный момент нет.
