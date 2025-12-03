Зять Трампа Джаред Кушнер оказался потомком белорусских партизан

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Джаред Кушнер некоторое время назад подключился к переговорам по украинскому урегулированию. По его словам, Кушнер является «новым лицом», но он успел поработать на Ближнем Востоке. Кроме того, он принимал участие в подготовке документов, которые были переданы Кремлю.