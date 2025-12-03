Зять Трампа Джаред Кушнер оказался потомком белорусских партизан

Гетто в Новогрудке было создано нацистами в 1941 году. Глава семьи Зейдель Кушнер вместе с дочерьми смог сбежать в лес и вступил в партизанский отряд.
Одна из дочерей Кушнера Рая познакомилась в отряде с Йозефом Берковичем, который позже принял её фамилию и эмигрировал в США. Их сын Чарльз стал предпринимателем, а его потомок Джаред женился на Иванке Трамп и вошёл в семейный круг американского президента.
Джареду Кушнеру 44 года. Он родился в штате Нью-Джерси в 1981 году.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Джаред Кушнер некоторое время назад подключился к переговорам по украинскому урегулированию. По его словам, Кушнер является «новым лицом», но он успел поработать на Ближнем Востоке. Кроме того, он принимал участие в подготовке документов, которые были переданы Кремлю.
