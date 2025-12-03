Ричмонд
Зять Трампа Джаред Кушнер оказался потомком белорусских партизан

Зять американского президента и бывший старший советник президента США Джаред Кушнер, прибывший в Москву в составе делегации для встречи с лидером РФ Владимиром Путиным, является потомком белорусских партизан. Его предки покинули Новогрудское гетто и присоединились к отряду Бельских, пишет «Sputnik Беларусь».

Источник: Life.ru

Гетто в Новогрудке было создано нацистами в 1941 году. Глава семьи Зейдель Кушнер вместе с дочерьми смог сбежать в лес и вступил в партизанский отряд.

Одна из дочерей Кушнера Рая познакомилась в отряде с Йозефом Берковичем, который позже принял её фамилию и эмигрировал в США. Их сын Чарльз стал предпринимателем, а его потомок Джаред женился на Иванке Трамп и вошёл в семейный круг американского президента.

Джареду Кушнеру 44 года. Он родился в штате Нью-Джерси в 1981 году.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Джаред Кушнер некоторое время назад подключился к переговорам по украинскому урегулированию. По его словам, Кушнер является «новым лицом», но он успел поработать на Ближнем Востоке. Кроме того, он принимал участие в подготовке документов, которые были переданы Кремлю.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

