В США аннулировали ряд указов, помилований и контрактов: Трамп объяснил, что не так с подписью Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что все документы, подписанные его предшественником Джо Байденом с использованием механизма автоподписи «AUTOPEN», являются недействительными. Речь идёт о любых документах, включая указы, контракты, помилования, подчеркнул Трамп.
«Все и любые документы, прокламации, указы, меморандумы или контракты, подписанные по распоряжению ныне печально известного и неавторизованного “AUTOPEN”, в администрации Джозефа Р. Байдена-младшего, настоящим объявляются недействительными, аннулированными и утратившими всякую силу и действие», — написал Трамп в социальных сетях.
Американский лидер призвал всех, кто получил, в частности, подписанные таким образом документы о помиловании или смягчении приговора, обратить внимание на то, что эти документы не имеют юридической силы.
Ранее Байден признался, что использовал воспроизводящий его подпись механизм, но подчеркнул, что автоперо — законный инструмент, который использовали и другие президенты.
Напомним, что «типовой автограф» Байдена красуется даже на весьма важном лично для президента указе о помиловании его сына Хантера, который ранее был фигурантом двух уголовных дел.
Также сообщалось, что Конгресс признал некоторые указы бывшего президента Джо Байдена недействительными из-за автоподписи.
Трамп при этом заявил, что «сонный» Байден ничего не знал о подписанных им помилованиях.