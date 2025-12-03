Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США аннулировали ряд указов, помилований и контрактов: Трамп объяснил, что не так с подписью Байдена

Трамп объявил недействительными все документы с автоподписью Байдена.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что все документы, подписанные его предшественником Джо Байденом с использованием механизма автоподписи «AUTOPEN», являются недействительными. Речь идёт о любых документах, включая указы, контракты, помилования, подчеркнул Трамп.

«Все и любые документы, прокламации, указы, меморандумы или контракты, подписанные по распоряжению ныне печально известного и неавторизованного “AUTOPEN”, в администрации Джозефа Р. Байдена-младшего, настоящим объявляются недействительными, аннулированными и утратившими всякую силу и действие», — написал Трамп в социальных сетях.

Американский лидер призвал всех, кто получил, в частности, подписанные таким образом документы о помиловании или смягчении приговора, обратить внимание на то, что эти документы не имеют юридической силы.

Ранее Байден признался, что использовал воспроизводящий его подпись механизм, но подчеркнул, что автоперо — законный инструмент, который использовали и другие президенты.

Напомним, что «типовой автограф» Байдена красуется даже на весьма важном лично для президента указе о помиловании его сына Хантера, который ранее был фигурантом двух уголовных дел.

Также сообщалось, что Конгресс признал некоторые указы бывшего президента Джо Байдена недействительными из-за автоподписи.

Трамп при этом заявил, что «сонный» Байден ничего не знал о подписанных им помилованиях.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше