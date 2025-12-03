«Миллион других вещей»: в США Украину отодвинули на второй план

Существует миллион других важных вопросов в мире, которыми США должны заниматься, а не пытаться урегулировать конфликт на Украине. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио.
«Послушайте, у нас есть миллион дел, на которых страна должна сосредоточиться», — заявил Рубио в Белом доме, комментируя усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.
Американский политик подчеркнул, что власти США не считают этот конфликт «своим», и выразил уверенность, что «он не начался бы, если бы у власти оставался действующий президент Дональд Трамп».
Напомним, сегодня, 3 декабря, в Москве завершились переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Дональда Трампа. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента по инвестициям Кирилл Дмитриев.
Сообщалось, что РФ и США не будут раскрывать подробности прошедшего диалога.