«Миллион других вещей»: в США Украину отодвинули на второй план

Марко Рубио: у США есть миллион других вещей помимо Украины.

Источник: Комсомольская правда

Существует миллион других важных вопросов в мире, которыми США должны заниматься, а не пытаться урегулировать конфликт на Украине. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио.

«Послушайте, у нас есть миллион дел, на которых страна должна сосредоточиться», — заявил Рубио в Белом доме, комментируя усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.

Американский политик подчеркнул, что власти США не считают этот конфликт «своим», и выразил уверенность, что «он не начался бы, если бы у власти оставался действующий президент Дональд Трамп».

Напомним, сегодня, 3 декабря, в Москве завершились переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Дональда Трампа. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента по инвестициям Кирилл Дмитриев.

Сообщалось, что РФ и США не будут раскрывать подробности прошедшего диалога.

