Трамп назвал хорошей беседу с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Американский и бразильский лидеры обсудили санкции США против Бразилии.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что провёл переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, которые американский лидер назвал «хорошими».

«Мы прекрасно поговорили. Но у нас была очень хорошая беседа, он мне нравится», — сказал он журналистам.

По словам Трампа, в ходе этого разговора обсуждались торговые отношения и санкции, которые ранее президент США ввёл против Бразилии.

Напомним, в конце октября американский и бразильский лидеры провели встречу в Малайзии. Трамп в ходе переговоров выразил уверенность, что их страны заключат выгодную сделку. Лула да Силва, в свою очередь, отметил, что с оптимизмом смотрит на перспективы расширения отношений США и Бразилии.

В сентябре бразильский лидер обратился к Трампу и призвал его вести себя как лицо, возглавляющее ведущую экономическую державу и наиболее технологичную страну.

Он добавил, что Белый дом должен действовать более ответственно во внешней политике и не пытаться вмешиваться во внутренние дела других государств.

