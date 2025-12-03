Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: Уиткофф и Кушнер не поедут в Киев после встречи с Путиным в Кремле

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не собираются посещать Киев после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом журналистам сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

«Они не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон», — сказал Ушаков журналистам на брифинге.

По данным диспетчеров, самолёт американской делегации уже вылетел из России.

Ранее спецпредставитель президента России Кирил Дмитриев назвал продуктивными пятичасовые переговоры с американской делегацией в Кремле, которые были посвящены украинскому урегулированию. Стороны подробно обсудили серию американских мирных предложений, включая территориальные вопросы, и Россия сочла часть из них приемлемой, а другую часть — нет. По словам Ушакова, общего компромиссного варианта на данный момент. В ходе встречи Путин назвал деструктивной роль европейцев в урегулировании, а также передал через Уиткоффа дружеский привет и политические сигналы Дональду Трампу. Стороны договорились продолжить контакты, отложив вопрос о встрече лидеров до появления прогресса на переговорах.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше