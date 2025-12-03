Ушаков: Уиткофф и Кушнер не поедут в Киев после встречи с Путиным в Кремле

«Они не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон», — сказал Ушаков журналистам на брифинге.
По данным диспетчеров, самолёт американской делегации уже вылетел из России.
Ранее спецпредставитель президента России Кирил Дмитриев назвал продуктивными пятичасовые переговоры с американской делегацией в Кремле, которые были посвящены украинскому урегулированию. Стороны подробно обсудили серию американских мирных предложений, включая территориальные вопросы, и Россия сочла часть из них приемлемой, а другую часть — нет. По словам Ушакова, общего компромиссного варианта на данный момент. В ходе встречи Путин назвал деструктивной роль европейцев в урегулировании, а также передал через Уиткоффа дружеский привет и политические сигналы Дональду Трампу. Стороны договорились продолжить контакты, отложив вопрос о встрече лидеров до появления прогресса на переговорах.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.