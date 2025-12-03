«По воле Бога»: Хегсет рассказал, как стал главой Пентагона

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет объяснил своё назначение на высокий пост сочетанием божественного промысла и личной просьбы президента Дональда Трампа. В интервью для подкаста журналистки Кэйти Миллер он заявил, что занял должность, чтобы служить своей стране.
Хегсет отметил, что согласился на предложение возглавить Пентагон без колебаний и считает свою новую роль настоящим благословением.
«Это произошло только по божьему замыслу и по просьбе президента Трампа, чтобы послужить нации», — сказал глава Пентагона.
Ранее в США назвали Хегсета военным преступником.
