«По воле Бога»: Хегсет рассказал, как стал главой Пентагона

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет объяснил своё назначение на высокий пост сочетанием божественного промысла и личной просьбы президента Дональда Трампа.

Хегсет отметил, что согласился на предложение возглавить Пентагон без колебаний и считает свою новую роль настоящим благословением.

«Это произошло только по божьему замыслу и по просьбе президента Трампа, чтобы послужить нации», — сказал глава Пентагона.

Ранее в США назвали Хегсета военным преступником.

