Орешкин перефразировал слова Аршавина в ответ на вопрос о курсе рубля

Заместитель главы Администрации президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос о прогнозах курса рубля, обратился к известной фразе российского футболиста Андрея Аршавина. Фразу замплавы АП цитирует ТАСС.
«Если вы что-то не можете прогнозировать — это ваши проблемы», — сказал Орешкин.
Уточняется, что ответ последовал после замечания первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, который отметил, что прогнозировать курс рубля крайне сложно, и ошибки в таких прогнозах часто обходятся бизнесу дороже, чем ошибки в прогнозах по ставке ЦБ. В ответ Орешкин посоветовал учиться делать прогнозы.
Напомним, фразу «Ваши ожидания — ваша проблема», — сказал Андрей Аршавин после матча Евро-2012 против Греции, который закончился поражением со счетом 0:1.
Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что на данный момент переукрепления курса рубля не наблюдается. По ее словам, стабильные показатели свидетельствует о сильной экономике.
Недавно глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс на уровне 78 рублей за доллар вреден для федерального бюджета и экспортёров, поскольку слишком сильный рубль снижает прибыль компаний, ориентированных на внешние рынки.