Орешкин перефразировал слова Аршавина в ответ на вопрос о курсе рубля

Уточняется, что ответ последовал после замечания первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, который отметил, что прогнозировать курс рубля крайне сложно, и ошибки в таких прогнозах часто обходятся бизнесу дороже, чем ошибки в прогнозах по ставке ЦБ. В ответ Орешкин посоветовал учиться делать прогнозы.