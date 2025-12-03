Ричмонд
Орешкин перефразировал слова Аршавина в ответ на вопрос о курсе рубля

Замплавы АП Орешкин посоветовал учиться делать прогнозы.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главы Администрации президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос о прогнозах курса рубля, обратился к известной фразе российского футболиста Андрея Аршавина. Фразу замплавы АП цитирует ТАСС.

«Если вы что-то не можете прогнозировать — это ваши проблемы», — сказал Орешкин.

Уточняется, что ответ последовал после замечания первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, который отметил, что прогнозировать курс рубля крайне сложно, и ошибки в таких прогнозах часто обходятся бизнесу дороже, чем ошибки в прогнозах по ставке ЦБ. В ответ Орешкин посоветовал учиться делать прогнозы.

Напомним, фразу «Ваши ожидания — ваша проблема», — сказал Андрей Аршавин после матча Евро-2012 против Греции, который закончился поражением со счетом 0:1.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что на данный момент переукрепления курса рубля не наблюдается. По ее словам, стабильные показатели свидетельствует о сильной экономике.

Недавно глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс на уровне 78 рублей за доллар вреден для федерального бюджета и экспортёров, поскольку слишком сильный рубль снижает прибыль компаний, ориентированных на внешние рынки.

