МИД РФ: Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Грузией

Москва не видит предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией.
«Предпосылки для возобновления политдиалога России с Грузией отсутствуют, поскольку Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии», — цитирует издание «Известия» представителя российского МИД.
В МИД назвали вышеуказанное требование ущербным и нереалистичным и подчеркнули, что РФ открыта к шагам по дальнейшей нормализации отношений с Тбилиси.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве также отмечали, что Москва готова развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество.
Тем временем Грузия смогла окончательно выплатить весь многолетний долг перед Российской Федерацией.
