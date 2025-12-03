МИД РФ: Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Грузией

«Предпосылки для возобновления политдиалога России с Грузией отсутствуют, поскольку Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии», — цитирует издание «Известия» представителя российского МИД.