МИД РФ: Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Грузией

В российском МИД рассказали о нереалистичных требованиях Грузии к РФ.

Источник: Комсомольская правда

Москва не видит предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией.

«Предпосылки для возобновления политдиалога России с Грузией отсутствуют, поскольку Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии», — цитирует издание «Известия» представителя российского МИД.

В МИД назвали вышеуказанное требование ущербным и нереалистичным и подчеркнули, что РФ открыта к шагам по дальнейшей нормализации отношений с Тбилиси.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве также отмечали, что Москва готова развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество.

Тем временем Грузия смогла окончательно выплатить весь многолетний долг перед Российской Федерацией.

Напомним, мэр Тбилиси Калазде рассказал, как Запад хотел подтолкнуть Грузию к войне с Россией.