Беседовавший с Путиным зять Трампа оказался потомком партизан: что о нем стало известно

Как стало известно, Кушнер родился в семье состоятельных евреев из Нью-Джерси. Его отец был успешным девелопером. Джаред учился в Гарварде и Нью-Йоркском университете, но учёба у него шла не лучшим образом. Зато он проявил себя как талантливый бизнесмен — большинство его сделок приносили прибыль.