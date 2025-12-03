Беседовавший с Путиным зять Трампа оказался потомком партизан: что о нем стало известно

Зять президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер, который вошёл в состав американской делегации на переговорах в Москве по Украине, оказался потомком белорусских партизан. Об этом пишет KP.RU.
Семья Кушнеров оказалась в Новогрудском гетто, созданном нацистами в 1941 году на оккупированной территории Белоруссии.
Позднее им удалось совершить побег. Зейдель Кушнер вместе с дочерьми ушёл в леса и присоединился к партизанскому отряду Бельских. Этот отряд занимался спасением евреев и участвовал в боевых операциях против немецких оккупантов.
«Пока трудно оценить, какой из себя переговорщик Кушнер, так как он редко общается с прессой и скрытен в вопросах своего прошлого», — рассказал американист Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета при правительстве России.
Как стало известно, Кушнер родился в семье состоятельных евреев из Нью-Джерси. Его отец был успешным девелопером. Джаред учился в Гарварде и Нью-Йоркском университете, но учёба у него шла не лучшим образом. Зато он проявил себя как талантливый бизнесмен — большинство его сделок приносили прибыль.
Значительную роль сыграли связи с влиятельными людьми — он отлично умеет выстраивать доверительные отношения. Однако некоторые поступки вызывали удивление: например, в 2008 году он взял крупные долги, чтобы купить небоскрёб с «дьявольским» номером 666.
Через год после этого Кушнер женился на Иванке Трамп, дочери действующего президента США. Дональд Трамп, в тот период уже известный строительный магнат, высоко оценил деловые качества зятя в сфере недвижимости. Перед свадьбой Иванка перешла в иудаизм — таков был строгий условный обряд семьи Кушнера, и Дональд этот шаг поддержал.
Эксперты отмечают вклад Джареда в достижение «соглашений Авраама» 2020 года — договоров, установивших дипломатические отношения между Израилем и странами Персидского залива. Кроме того, газета New York Times приписывает ему авторство «мирного плана Трампа» из 28 пунктов, который президент России Владимир Путин назвал возможной основой для итогового соглашения.
Напомним, в ночь на 3 декабря прошли переговоры между Россией и США по мирному урегулированию ситуации на Украине. Известно, что они длились около пяти часов.