Ушаков сообщил, что Трамп через своих представителей передал Путину привет

Помощник президента РФ отметил, что переговоры в Кремле прошли хорошо.

Источник: Аргументы и факты

Представители главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным передали ему привет и наилучшие пожелания от американского лидера, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Конечно, он начался с того, что представители Трампа передали привет и наилучшие пожелания от своего президента Владимиру Владимировичу Путину», — сказал он журналистам.

Ушаков отметил, что беседа в Кремле была хорошей и «весьма подвижной».

Напомним, переговоры Путина и представителей Трампа продолжались почти пять часов. На встрече также присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев.

Ранее Трамп заявил, что его представители прибыли в Россию, чтобы понять, возможно ли урегулировать украинский конфликт. Он также назвал ситуацию непростой.

