Ушаков сообщил, что Трамп через своих представителей передал Путину привет

Представители главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным передали ему привет и наилучшие пожелания от американского лидера, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Конечно, он начался с того, что представители Трампа передали привет и наилучшие пожелания от своего президента Владимиру Владимировичу Путину», — сказал он журналистам.
Ушаков отметил, что беседа в Кремле была хорошей и «весьма подвижной».
Напомним, переговоры Путина и представителей Трампа продолжались почти пять часов. На встрече также присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев.
Ранее Трамп заявил, что его представители прибыли в Россию, чтобы понять, возможно ли урегулировать украинский конфликт. Он также назвал ситуацию непростой.