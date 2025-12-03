Ричмонд
Глава Пентагона Хегсет помечтал об идеальном ужине с Путиным и кетчунезом

Глава Пентагона Пит Хегсет описал идеальный ужин: из гостей на нем президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, глава Украины Владимир Зеленский. А в меню — салат, заправленный «русским соусом».

В США русским соусом называют сочетание кетчупа и майонеза.

«Я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир. На таком мероприятии подавали бы салат с русской заправкой», — рассказал Хегсет в подкасте журналистки Кэйти Миллер, его слова приводит РИА Новости.

Таким образом глава Пентагона ответил на вопрос, с какими тремя людьми он хотел бы отужинать. Напомним, что в американской кухне «русским соусом» или «русской заправкой» называют смесь кетчупа и майонеза.

