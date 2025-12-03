Раскрыто, отправятся ли Уиткофф и Кушнер в Киев после встречи с Путиным

Американская делегация, посетившая Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, не планирует после встречи в Кремле следовать в Киев. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на итоговом брифинге.
Он пояснил, что американские партнёры прямо сообщили о своём намерении вернуться в Вашингтон, а не ехать на Украину.
Переговоры, длившиеся около пяти часов, были посвящены обсуждению мирного урегулирования, в частности сути четырёх дополнительных документов, которые развивают первоначальный американский план. Во встрече принимали участие специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.
Ранее сообщалось, что самолет Уиткоффа покинул Москву.
