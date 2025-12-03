Трамп сказал, что хорошо ладит с Маском

Президент США Дональд Трамп, комментируя свои отношения с Илоном Маском, отметил, что между ними сложилось позитивное взаимопонимание. Он подчеркнул, что предприниматель оказывал ему незаменимую поддержку в период президентской кампании.
Трамп упомянул, что Маск активно высказывал свою позицию по ряду политических вопросов, считая, что у них есть общие вызовы. По словам американского лидера, это стало основанием для конструктивного взаимодействия и взаимной симпатии.
Напомним, летом произошёл открытый конфликт после того, как глава государства представил масштабный проект сокращения государственных расходов, который Маск резко раскритиковал, охарактеризовав его крайне негативно.
Ранее Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший опубликовал поздравление с Днем благодарения, сопроводив его фотографией, на которой запечатлены Трамп и Маск во время совместного ужина на борту самолета.