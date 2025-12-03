Он отметил, что на самом деле ЕС больше препятствует достижению мирного соглашения, нежели способствует ему.
«ЕС предпочитает игнорировать реальность на земле и поддерживает наиболее радикальные требования украинского правительства. В вопросах территорий он защищает принципы, которыми пренебрегает в других ситуациях. Так, территориальная целостность Сербии или Республики Кипр, по всей видимости, менее важны для него, чем целостность Украины», — рассказал евродепутат.
По мнению Картайзера, цель некоторых европейских лидеров — продлить конфликт, чтобы использовать ситуацию для превращения ЕС в военный союз и введения Еврокомиссии в статус фактического правительства объединённого европейского федеративного государства, и всё это — без согласия государств-членов.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Россия допускает, что европейские страны могут вернуться к переговорам по достижению мира на Украине, если начнут учитывать существующие реалии.