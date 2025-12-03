«ЕС предпочитает игнорировать реальность на земле и поддерживает наиболее радикальные требования украинского правительства. В вопросах территорий он защищает принципы, которыми пренебрегает в других ситуациях. Так, территориальная целостность Сербии или Республики Кипр, по всей видимости, менее важны для него, чем целостность Украины», — рассказал евродепутат.