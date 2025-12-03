Ушаков: Путин сообщил Уиткоффу о согласии РФ с частью плана США по Украине

Напомним, ранее Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Кроме того, в переговорах участвовал глава РФПИ, спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев. Встреча длилась почти пять часов.