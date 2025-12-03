Ушаков: Путин сообщил Уиткоффу о согласии РФ с частью плана США по Украине

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле сообщил представителям главы Белого дома Дональда Трампа, что Россия в чем-то согласна с планом США по урегулированию украинского конфликта, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Вместе с тем, по его словам, ряд предложений Вашингтона вызывает критику.
«С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику к ряду предложений», — сказал журналистам помощник президента РФ.
Ушаков также обратил внимание, что все варианты американского плана по Украине исходят из заключения долгосрочного мира.
Напомним, ранее Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Кроме того, в переговорах участвовал глава РФПИ, спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев. Встреча длилась почти пять часов.
Также сообщалось, что Владимир Путин, приветствуя Стива Уиткоффа в Кремле, заявил, что рад его видеть.