Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: Путин сообщил Уиткоффу о согласии РФ с частью плана США по Украине

Ушаков подчеркнул, что ряд предложений Вашингтона по Украине вызывает у России критику.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле сообщил представителям главы Белого дома Дональда Трампа, что Россия в чем-то согласна с планом США по урегулированию украинского конфликта, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Вместе с тем, по его словам, ряд предложений Вашингтона вызывает критику.

«С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику к ряду предложений», — сказал журналистам помощник президента РФ.

Ушаков также обратил внимание, что все варианты американского плана по Украине исходят из заключения долгосрочного мира.

Напомним, ранее Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Кроме того, в переговорах участвовал глава РФПИ, спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев. Встреча длилась почти пять часов.

Также сообщалось, что Владимир Путин, приветствуя Стива Уиткоффа в Кремле, заявил, что рад его видеть.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше