Трамп сообщил, что ждет встречи с президентом Бразилии

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на личную встречу с бразильским лидером Лулой да Силвой.
Ранее у двух лидеров состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили торговые вопросы, меры по противодействию международной преступности и действующие американские санкции в отношении Бразилии.
Трамп отметил, что инициатива общения исходила от президента Бразилии, который связался с ним во вторник.
Американский лидер подчеркнул, что считает прошедшую беседу результативной и выразил готовность к дальнейшему диалогу. Он добавил, что с интересом ожидает их следующего разговора и возможной личной встречи.
Ранее американский и бразильский лидеры провели встречу в Малайзии. Трамп в ходе переговоров выразил уверенность, что их страны заключат выгодную сделку.