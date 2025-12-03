Ричмонд
Трамп сообщил, что ждет встречи с президентом Бразилии

Президент США заявил, что с интересом ожидает их следующего разговора с бразильским коллегой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на личную встречу с бразильским лидером Лулой да Силвой.

Ранее у двух лидеров состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили торговые вопросы, меры по противодействию международной преступности и действующие американские санкции в отношении Бразилии.

Трамп отметил, что инициатива общения исходила от президента Бразилии, который связался с ним во вторник.

Американский лидер подчеркнул, что считает прошедшую беседу результативной и выразил готовность к дальнейшему диалогу. Он добавил, что с интересом ожидает их следующего разговора и возможной личной встречи.

Ранее американский и бразильский лидеры провели встречу в Малайзии. Трамп в ходе переговоров выразил уверенность, что их страны заключат выгодную сделку.

