Стубб оценил шансы Запада убедить мир в способности к диалогу

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас у Запада остался последний шанс убедить остальной мир в своей способности к диалогу и сотрудничеству перед значительными изменениями, которые назревают на мировой арене.

Источник: AP 2024

В статье для издания Foreign Affairs Стубб утверждает, что «в ближайшие пять-десять лет могут определить мировой порядок на десятилетия вперёд». Он напоминает, что после Первой мировой войны новый порядок просуществовал два десятилетия, после Второй мировой войны — четыре десятилетия, а «сейчас, спустя 30 лет после окончания холодной войны, снова возникает нечто новое».

«Это последний шанс для западных стран убедить остальной мир в своей способности к диалогу, а не к монологу, к последовательности, а не к двойным стандартам, и к сотрудничеству, а не к доминированию», — пишет он.