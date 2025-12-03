Стубб оценил шансы Запада убедить мир в способности к диалогу

В статье для издания Foreign Affairs Стубб утверждает, что «в ближайшие пять-десять лет могут определить мировой порядок на десятилетия вперёд». Он напоминает, что после Первой мировой войны новый порядок просуществовал два десятилетия, после Второй мировой войны — четыре десятилетия, а «сейчас, спустя 30 лет после окончания холодной войны, снова возникает нечто новое».