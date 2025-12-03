Счётная палата выявила нарушения при реконструкции аэропортов и гидроузлов

Из 108 объектов по 55 контрактам сроки сдачи перенесены на месяцы и даже годы. Лидер «отставания» — Мурманский транспортный узел, его сдают уже 11 лет. Причины — низкое качество проектной документации, медленные темпы работ и банкротства подрядчиков. При этом к нерадивым проектировщикам даже не предъявили претензий.
Особое внимание аудиторы уделили деньгам. Они нашли завышение цен в 11 контрактах почти на 2 млрд рублей. Ещё более 25 млрд рублей ушли контрагентам, связанным с фирмами по «обналичке» и выводу средств за рубеж. «Ространсмодернизация» уже вернула в бюджет почти 3 млрд после корректировок.
В самом ФКУ проблемы признали, но сослались на плохие проекты и неустойчивое положение подрядчиков. В организации пообещали усилить контроль, чтобы избежать такого в будущем.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.