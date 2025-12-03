Счётная палата выявила нарушения при реконструкции аэропортов и гидроузлов

Из 108 объектов по 55 контрактам сроки сдачи перенесены на месяцы и даже годы. Лидер «отставания» — Мурманский транспортный узел, его сдают уже 11 лет. Причины — низкое качество проектной документации, медленные темпы работ и банкротства подрядчиков. При этом к нерадивым проектировщикам даже не предъявили претензий.