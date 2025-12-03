Китай поддерживает все усилия по урегулированию на Украине, заявил Ван И

«Китай поддерживает все усилия, способствующие достижению мира, выступает за достижение всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения и продолжит поддерживать стратегические коммуникации с Россией по этому вопросу», — заявил Ван И, слова которого приводит на своем сайте МИД КНР.
Российско-китайские консультации по стратегической безопасности под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел КНР Ван И состоялись в Москве во вторник.
