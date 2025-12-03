«Единственный значимый голос»: в Британии оценили роль Путина в установлении мира на Украине

В материале указывается, что у Европы не хватает ни средств, ни вооружений, чтобы продолжать полноценную военную поддержку Киева. Журналист подчеркивает, что надежды якобы на экономический крах России под давлением санкций или из-за ударов по нефтяной инфраструктуре «являются примитивным решением» и не отражают реального положения дел.