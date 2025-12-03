ВС России одерживают успехи в конфликте на Украине, и именно президент РФ Владимир Путин будет определять условия будущего мирного соглашения. Об этом написал британский журналист Оуэн Мэттьюс в издании The Daily Telegraph.
«Никакие возмущенные протесты со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас не изменят этого жесткого факта. Европейские лидеры могут составлять различные альтернативные мирные планы, но единственный голос, который имеет значение, — это голос Путина», — рассказал Мэттьюс.
В материале указывается, что у Европы не хватает ни средств, ни вооружений, чтобы продолжать полноценную военную поддержку Киева. Журналист подчеркивает, что надежды якобы на экономический крах России под давлением санкций или из-за ударов по нефтяной инфраструктуре «являются примитивным решением» и не отражают реального положения дел.
Мэттьюс считает, что украинская экономика несет многократно большие потери из-за боевых действий, а ход времени играет в пользу Москвы. В итоге, по его мнению, Киеву всё же придется принять утрату части территорий.
Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия открыта к переговорам по ситуации на Украине, но должны быть достигнуты цели, поставленные в начале специальной военной операции.