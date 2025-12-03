Арбитражный суд взыскал в доход России активы латвийских резидентов

Ранее стало известно, что правительство Латвии рассматривает возможность полного демонтажа участков железнодорожной инфраструктуры, ведущих в Россию. Как заявил президент страны, до конца года будет проведён анализ с участием Национальных вооружённых сил, чтобы оценить целесообразность демонтажа на восточной границе. Также планируется согласование с Литвой и Эстонией.