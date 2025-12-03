Ричмонд
Арбитражный суд взыскал в доход России активы латвийских резидентов

Арбитраж Москвы постановил взыскать с латвийских компаний и банков в пользу России активы на сумму около 30 млрд рублей. В списке ответчиков — Банк Латвии, Rietumu Banka, «РБ Инвестментс» и другие организации.

Источник: Life.ru

Иск был связан с незаконным изъятием российской собственности и действиями, которые российская прокуратура расценила как угрозу экономической безопасности страны. В числе спорных эпизодов упоминалось решение Сейма Латвии в августе 2022 года объявить Россию «государством — спонсором терроризма».

После этого латвийские власти заморозили ряд двусторонних соглашений: экономические и научные проекты, культурные обмены, пересечение границы для жителей приграничья и социальное обеспечение российских военных пенсионеров. В числе изъятых объектов оказался комплекс «Дом Москвы» в Риге: здание площадью 4482 кв. м и участок в 966 квадратов.

Ранее стало известно, что правительство Латвии рассматривает возможность полного демонтажа участков железнодорожной инфраструктуры, ведущих в Россию. Как заявил президент страны, до конца года будет проведён анализ с участием Национальных вооружённых сил, чтобы оценить целесообразность демонтажа на восточной границе. Также планируется согласование с Литвой и Эстонией.

