Трамп выступит с объявлением в среду вечером

Как указано в расписании, Трамп сделает заявление в 22.30 мск.
За несколько часов до этого в закрытом режиме он примет участие в церемонии фотографирования со стажерами Белого дома.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше