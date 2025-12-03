Ричмонд
Трамп выступит с объявлением в среду вечером

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выступит с объявлением, его тема пока не раскрывается, следует из расписания американского лидера.

Источник: Reuters

Как указано в расписании, Трамп сделает заявление в 22.30 мск.

За несколько часов до этого в закрытом режиме он примет участие в церемонии фотографирования со стажерами Белого дома.

