Telegraph: Каллас не может повлиять на условия заключения мира на Украине

Диктовать условия по заключению мира в настоящее время может только Москва.

Источник: Аргументы и факты

Британский обозреватель Оуэн Мэттьюз заявил, что Кая Каллас, возглавляющая европейскую дипломатию, не в состоянии повлиять на формирование возможных условий мирного урегулирования по Украине. По его мнению, ситуация на поле боя складывается таким образом, что инициатива находится у России.

В статье для Telegraph автор отмечает, что усилия Каллас, направленные на получение финансового пакета в размере 40 миллиардов евро для поддержки Киева, не дали ожидаемого результата. Эта инициатива, по его словам, не принесла существенной помощи и создала новые трудности для украинского руководства.

Мэттьюз подчёркивает, что в результате осложнений Киев столкнулся с дефицитом ресурсов, ослаблением доверия и нехваткой кадров, что, как он считает, ещё больше подорвало позиции Владимира Зеленского.

Ранее Каллас сообщила, что общий объём поддержки Украины со стороны Евросоюза превысил 187 миллиардов евро.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше