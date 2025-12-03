Британский обозреватель Оуэн Мэттьюз заявил, что Кая Каллас, возглавляющая европейскую дипломатию, не в состоянии повлиять на формирование возможных условий мирного урегулирования по Украине. По его мнению, ситуация на поле боя складывается таким образом, что инициатива находится у России.
В статье для Telegraph автор отмечает, что усилия Каллас, направленные на получение финансового пакета в размере 40 миллиардов евро для поддержки Киева, не дали ожидаемого результата. Эта инициатива, по его словам, не принесла существенной помощи и создала новые трудности для украинского руководства.
Мэттьюз подчёркивает, что в результате осложнений Киев столкнулся с дефицитом ресурсов, ослаблением доверия и нехваткой кадров, что, как он считает, ещё больше подорвало позиции Владимира Зеленского.
Ранее Каллас сообщила, что общий объём поддержки Украины со стороны Евросоюза превысил 187 миллиардов евро.