Значение имеет только голос Путина: В Британии признали право России диктовать условия мира на Украине

Журналист констатировал, что у Европы нет достаточных ресурсов для продолжения поддержки Украины. Мэттьюс также считает наивной веру в то, что российская экономика рухнет под давлением санкций. Он отметил, что экономика Украины находится в гораздо более тяжёлом положении, а время играет на стороне России. Киеву, по мнению автора, придётся смириться с потерей территорий.