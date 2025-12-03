По его мнению, никакие протесты стран Европейского союза не изменят сложившейся ситуации.
«Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что Россия одерживает победу в войне. Никакие возмущённые протесты со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас не изменят этого жесткого факта. Европейские лидеры могут составлять различные альтернативные мирные планы, которые им нравятся, но единственный голос, который имеет значение, — это голос Путина», — подчеркнул он.
Журналист констатировал, что у Европы нет достаточных ресурсов для продолжения поддержки Украины. Мэттьюс также считает наивной веру в то, что российская экономика рухнет под давлением санкций. Он отметил, что экономика Украины находится в гораздо более тяжёлом положении, а время играет на стороне России. Киеву, по мнению автора, придётся смириться с потерей территорий.
Мэттьюс заключил, что, несмотря на все усилия Запада, реальность такова, что Россия укрепляет свои позиции.
Тем временем переговоры между Россией и США по украинскому вопросу продолжаются. После встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил об отсутствии компромисса по Украине. Обсуждались новые документы плана Трампа. Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с действиями европейских стран. Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, назвал встречу «продуктивной».
