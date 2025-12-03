Ричмонд
Хегсет назвал идеальную компанию для ужина с салатом под русской заправкой

Глава Пентагона Хегсет заявил, что хочет поужинать с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Министр войны США Пит Хегсет назвал президента РФ Владимира Путина в качестве идеального собеседника, с которым ему хотелось бы поужинать. Также Хегсет заявил, что не отказался бы поужинать в компании американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир», — так Хегсет ответил на вопрос журналистки Кэйти Миллер, добавив, что в меню этого ужина обязательно должен быть салат с так называемой русской заправкой — пикантным соусом на основе кетчупа и майонеза.

Накануне стало известно, чем накормили спецпосланника Трампа Уиткоффа и зятя американского лидера Кушнер в московском ресторане перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Они попробовали оливье, щи с ананасами и выдержанную оленину.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что ест российский президент Владимир Путин и его гости. Подробнее о секретах кремлёвской кухни читайте здесь.

