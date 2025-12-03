Ушаков рассказал о планах Уиткоффа и Кушнера после встречи с Путиным в Кремле

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным не планируют лететь на Украину. Об этом в среду, 3 декабря, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
— Они не обещали нам, что поедут в Киев, а сказали, что вернутся домой, в Вашингтон, — завил он, передает ТАСС.
РФ получила еще четыре документа помимо первоначального мирного плана президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом ранее сообщил Юрий Ушаков. По его словам, Россия получила документ из 27 пунктов, при этом работы над формировками и дискуссий с американской стороной не было. Все варианты мирного плана Штатов обсуждались на встрече.
Владимир Путин на встрече с американской делегацией сообщил, что Россия с чем-то может согласиться в рамках плана Соединенных Штатов по Украине. Об этом также рассказал Юрий Ушаков.
Кроме того, он назвал данную встречу полезной и конструктивной.