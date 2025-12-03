Песков высказался о возможности новогоднего перемирия в зоне СВО

«Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс», — сказал Песков РИА «Новости» в ответ на вопрос, предложит ли Москва перемирие на Новый год в зоне СВО.
Напомним, в прошлом году Киеву предложили установить рождественское перемирие в зоне СВО, но власти Украины отвергли его. При этом Владимир Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством и заявил, что страна «мечтает о мире».
Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия нацелена исключительно на долгосрочное урегулирование, а не на временные перемирия, которое станет возможным лишь после устранения глубинных причин конфликта. К ним, в частности, относятся угрозы национальной безопасности, вызванные расширением НАТО, а также дискриминация русскоязычного населения на Украине. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые призывы к немедленному прекращению огня без решения этих фундаментальных вопросов идут вразрез с договорённостями, ранее достигнутыми между президентами России и США.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.