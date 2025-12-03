Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия нацелена исключительно на долгосрочное урегулирование, а не на временные перемирия, которое станет возможным лишь после устранения глубинных причин конфликта. К ним, в частности, относятся угрозы национальной безопасности, вызванные расширением НАТО, а также дискриминация русскоязычного населения на Украине. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые призывы к немедленному прекращению огня без решения этих фундаментальных вопросов идут вразрез с договорённостями, ранее достигнутыми между президентами России и США.