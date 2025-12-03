Министр войны США помечтал об идеальном ужине с Путиным, Трампом, Зеленским и кетчунезом

«Я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир», — ответил Хегсет на соответствующий вопрос. Он также отметил, что за столом бы подавали салат с «русским соусом» — пикантной заправкой на основе майонеза и кетчупа.
А на День благодарения Хегсет на борту авианосца в Карибском море угостил военнослужащих индейкой, отметив важность соблюдения традиций. Супруга министра, сопровождавшая его, сделала замечание из-за пролитого соуса. Хегсет в ответ подчеркнул необходимость действовать оперативно, так как другие военнослужащие ждут своей очереди.
