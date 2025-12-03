Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр войны США помечтал об идеальном ужине с Путиным, Трампом, Зеленским и кетчунезом

Министр войны Пит Хегсет назвал своих идеальных гостей для ужина: Им бы стали американский лидер Дональд Трамп, российский президент Владимир Путин и Владимир Зеленский. По его словам, они бы ели салат с «кетчунезом». Об этом глава Пентагона заявил в интервью Кейти Миллер.

Источник: Life.ru

«Я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир», — ответил Хегсет на соответствующий вопрос. Он также отметил, что за столом бы подавали салат с «русским соусом» — пикантной заправкой на основе майонеза и кетчупа.

А на День благодарения Хегсет на борту авианосца в Карибском море угостил военнослужащих индейкой, отметив важность соблюдения традиций. Супруга министра, сопровождавшая его, сделала замечание из-за пролитого соуса. Хегсет в ответ подчеркнул необходимость действовать оперативно, так как другие военнослужащие ждут своей очереди.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше