Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков раскрыл планы Уиткоффа после встречи в Кремле: что сказал помощник Путина

Ушаков: Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиным не намерены ехать в Киев.

Источник: Комсомольская правда

Американская делегация заявила, что после прошедшей встречи в Кремле сразу вернётся в США, а не поедет в Киев. Об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Они не обещали нам, что поедут в Киев. Они говорили, что вернутся домой, в Вашингтон», — ответил Ушаков на вопрос, обсуждали ли американские представители планы посетить Киев после Москвы.

Как известно, вечером 2 декабря в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

С американской стороны, кроме Уиткоффа, в делегацию вошел зять Дональда Трампа, а с российской — сам глава государства Владимир Путин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков. Основной темой стало урегулирование ситуации на Украине. Разговор продолжался около пяти часов. По словам Ушакова, стороны обсуждали суть предложений из четырёх дополнительных документов к американскому мирному плану.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал эти пятичасовые переговоры результативными. Российская и американская стороны подробно разобрали ряд инициатив Вашингтона, включая территориальные вопросы. Некоторые из них Москва сочла приемлемыми, другие — нет.

Ушаков отметил, что общего решения пока нет. Во время встречи Путин раскритиковал роль европейских стран в урегулировании, а также передал через Уиткоффа дружеский привет и политические сигналы Дональду Трампу. Также было решено поддерживать контакт и отложить возможную встречу лидеров до появления «реального прогресса».

Сам Уиткофф уже поделился впечатлениями о Москве. Он назвал российскую столицу удивительным городом, но не стал уточнять, что именно произвело на него такое впечатление.

Ранее сообщалось, что Москва получила четыре дополнительных документа к первоначальному мирному плану президента США Дональда Трампа, который включал 28 пунктов.

Политолог Данила Гуреев накануне прокомментировал визит спецпосланника американского лидера в Россию. Он предположил, что цель визита Уиткоффа заключается в снижении напряженности, вызванной риторикой Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше