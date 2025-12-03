Ушаков раскрыл планы Уиткоффа после встречи в Кремле: что сказал помощник Путина

Ушаков отметил, что общего решения пока нет. Во время встречи Путин раскритиковал роль европейских стран в урегулировании, а также передал через Уиткоффа дружеский привет и политические сигналы Дональду Трампу. Также было решено поддерживать контакт и отложить возможную встречу лидеров до появления «реального прогресса».