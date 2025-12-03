Ушаков раскрыл планы Уиткоффа после встречи в Кремле: что сказал помощник Путина

Американская делегация заявила, что после прошедшей встречи в Кремле сразу вернётся в США, а не поедет в Киев. Об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Они не обещали нам, что поедут в Киев. Они говорили, что вернутся домой, в Вашингтон», — ответил Ушаков на вопрос, обсуждали ли американские представители планы посетить Киев после Москвы.
Как известно, вечером 2 декабря в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.
С американской стороны, кроме Уиткоффа, в делегацию вошел зять Дональда Трампа, а с российской — сам глава государства Владимир Путин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков. Основной темой стало урегулирование ситуации на Украине. Разговор продолжался около пяти часов. По словам Ушакова, стороны обсуждали суть предложений из четырёх дополнительных документов к американскому мирному плану.
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал эти пятичасовые переговоры результативными. Российская и американская стороны подробно разобрали ряд инициатив Вашингтона, включая территориальные вопросы. Некоторые из них Москва сочла приемлемыми, другие — нет.
Ушаков отметил, что общего решения пока нет. Во время встречи Путин раскритиковал роль европейских стран в урегулировании, а также передал через Уиткоффа дружеский привет и политические сигналы Дональду Трампу. Также было решено поддерживать контакт и отложить возможную встречу лидеров до появления «реального прогресса».
Сам Уиткофф уже поделился впечатлениями о Москве. Он назвал российскую столицу удивительным городом, но не стал уточнять, что именно произвело на него такое впечатление.
Ранее сообщалось, что Москва получила четыре дополнительных документа к первоначальному мирному плану президента США Дональда Трампа, который включал 28 пунктов.
Политолог Данила Гуреев накануне прокомментировал визит спецпосланника американского лидера в Россию. Он предположил, что цель визита Уиткоффа заключается в снижении напряженности, вызванной риторикой Трампа.