Ушаков: Путин и Уиткофф обсуждали проблемы территорий

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что во время переговоров Владимира Путина со специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом ключевым пунктом стали территориальные вопросы, которые Москва считает неотъемлемой частью урегулирования украинского конфликта.
По словам Ушакова, именно эти темы обсуждались особо подробно, поскольку без их прояснения, по позиции российского руководства, невозможно выстроить устойчивую модель разрешения кризиса.
Он подчеркнул, что в ходе встречи стороны сосредоточились на тех аспектах, которые, с точки зрения России, являются базовыми для достижения какого-либо прогресса в переговорах по Украине.
Переговоры Путина и представителей американской делегации продолжались почти пять часов. На встрече также присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.