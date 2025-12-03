Лавров назвал состояние ОБСЕ плачевным

«Россия традиционно принимает активное участие в работе этого совещательного механизма. На этот раз — с учётом 50-летия подписания Хельсинкского заключительного акта — российская делегация уделит особое внимание генезису нынешнего положения дел на венской площадке. Скажу сразу: ситуация плачевная», — заявил он.
По мнению Лаврова, страны коллективного Запада это обязательство не соблюдали и использовали ОБСЕ как инструмент продвижения своих интересов, одновременно расширяя влияние НАТО на восток Европы. Он подчеркнул, что подобная политика противоречит обещаниям, данным руководству СССР в середине 1990-х годов.
Хельсинкский заключительный акт, также известный как Хельсинкские соглашения, был подписан главами 35 государств 1 августа 1975 года по итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, созванного по инициативе Финляндии в 1973 году. Документ, согласование которого заняло два с половиной года, структурирован в виде трёх «корзин»: политико-военной (включая принципы нерушимости границ, территориальной целостности и меры доверия), экономико-экологической (сотрудничество в области экономики, науки и охраны окружающей среды) и гуманитарной (обязательства по правам человека, свободам передвижения, информации, образования и культурному обмену). Акт, текст которого доступен на многих языках, закрепил всеобъемлющие основы межгосударственных отношений в период «холодной войны».
