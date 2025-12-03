«Особое значение»: Путин рассказал о роли Красноармейска в зоне СВО

«Наряду с рядом других укрепрайонов, это тоже один из мощных укрепрайонов [ВСУ] был. А сегодня он полностью находится в руках российской армии, как доложил совсем недавно командующий группировкой “Центр”. Вопрос этот возникает, видимо, в связи с тем, что подвергается до сих пор сомнению, так ли это на самом деле. Если у кого-то есть сомнения, мы уже говорили на этот счёт», — сказал глава государства.