«Особое значение»: Путин рассказал о роли Красноармейска в зоне СВО

Красноармейск в ДНР долго считался одним из самых серьёзных укрепрайонов Вооружённых сил Украины. Сейчас город полностью перешёл под контроль российской армии. Тем не менее некоторые продолжают сомневаться в этом, заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с журналистами.
«Наряду с рядом других укрепрайонов, это тоже один из мощных укрепрайонов [ВСУ] был. А сегодня он полностью находится в руках российской армии, как доложил совсем недавно командующий группировкой “Центр”. Вопрос этот возникает, видимо, в связи с тем, что подвергается до сих пор сомнению, так ли это на самом деле. Если у кого-то есть сомнения, мы уже говорили на этот счёт», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что из Красноармейска российским подразделениям удобно развивать наступление в любых направлениях, которые Генеральный штаб считает наиболее перспективными.
При этом Путин отметил, что ситуация в Красноармейске остаётся непростой. Россия, по его словам, готова обеспечить безопасность зарубежным журналистам и провести их по разным районам как в Красноармейске, так и в Купянске.
Напомним, президент посетил один из пунктов управления Объединённой группировки войск 30 ноября. Первые видеокадры визита были опубликованы 1 декабря в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Перед главой государства выступили начальник Генштаба Валерий Герасимов, командующий войсками группировки Центр Валерий Солодчук и командующий войсками группировки Восток Андрей Иванаев.
Ранее KP.RU сообщал, что российские войска освободили от украинских боевиков несколько населённых пунктов. Под контроль ВС России перешли Зелёный Гай и Доброполье в Запорожской области, Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области.
Также подразделения группировки Юг освободили донецкий посёлок Клиновое. При этом силы группировки «Север» уничтожили 210 украинских военнослужащих, а подразделения «Запада» — 230.
Несколькими днями ранее стало известно, что российские бойцы также добились значительных результатов на донецком направлении. Согласно сведениям Минобороны, в Красноармейске ДНР наши солдаты освободили от украинских формирований уже 6585 зданий. Армия РФ продолжает работу над очисткой города.