РФ передала ООН свидетельства убийства ВСУ жителей в Волчанске

По данным издания, переданные документы уже находятся в распоряжении постоянных представительств России в Совбезе ООН и структурах ОБСЕ. Российская сторона настаивает, что эти материалы должны быть рассмотрены на международных площадках.
Мирошник подчеркнул, что информация доступна как в Совете Безопасности ООН, так и на форумах ОБСЕ, где российские дипломаты продвигают её для дальнейшего обсуждения.
Ранее Министерство обороны РФ обнародовало кадры боев за Волчанск Харьковской области и водружения в городе российских флагов.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше