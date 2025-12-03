Ричмонд
РФ передала ООН свидетельства убийства ВСУ жителей в Волчанске

Российская сторона настаивает, что эти материалы должны быть рассмотрены на международных площадках.

Источник: Аргументы и факты

Россия направила в ООН и ОБСЕ материалы, которые, по утверждению Москвы, подтверждают гибель мирных жителей в Волчанске и Красноармейске в результате действий украинских военных. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

По данным издания, переданные документы уже находятся в распоряжении постоянных представительств России в Совбезе ООН и структурах ОБСЕ. Российская сторона настаивает, что эти материалы должны быть рассмотрены на международных площадках.

Мирошник подчеркнул, что информация доступна как в Совете Безопасности ООН, так и на форумах ОБСЕ, где российские дипломаты продвигают её для дальнейшего обсуждения.

Ранее Министерство обороны РФ обнародовало кадры боев за Волчанск Харьковской области и водружения в городе российских флагов.

