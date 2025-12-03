РФ передала ООН свидетельства убийства ВСУ жителей в Волчанске

Россия направила в ООН и ОБСЕ материалы, которые, по утверждению Москвы, подтверждают гибель мирных жителей в Волчанске и Красноармейске в результате действий украинских военных. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.