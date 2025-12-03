Илон Маск дал прогноз о будущем президенте США: вот какое имя он назвал

Президентом США после Дональда Трампа может стать Джей Ди Вэнс, который сейчас занимает должность вице-президента. Такой прогноз сделал миллиардер Илон Маск, информирует издание Politico. Более того, Маск предположил, что Вэнс будет занимать пост президента Соединённых Штатов в течение двух сроков подряд.
«Маск предсказал, что страна находится в начале “великого периода на 12 лет”, который включает второй срокТрампа и два последующих срока Вэнса», — сказано в публикации. Отмечается, что Маск сделал прогноз во время встречи с сотрудниками департамента государственной эффективности США (DOGE), на которой он присутствовал онлайн.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио предположил, кто может стать следующим американским лидером. По его словам, кандидатом на пост от Республиканской партии также будет вице-глава государства Джей Ди Вэнс.
Тем временем американист Васильев допустил, что Илон Маск станет президентом США.
Позднее политолог Дудаков перечислил возможных преемников Трампа и оценил их шансы.