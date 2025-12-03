Ричмонд
Министр обороны США Хегсет заявил, что хочет поужинать с Путиным

Министр обороны США Пит Хегсет, отвечая на вопрос о своём идеальном списке гостей для ужина, назвал президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также украинского лидера Владимира Зеленского.

В интервью для подкаста журналистки Кэйти Миллер он описал такую встречу как «ужин за мир».

В шутливой манере Хегсет добавил, что на этом мероприятии был бы подан салат с «русской заправкой» — так в США называют пикантный соус на основе майонеза и кетчупа.

Ранее Пит Хегсет заявил, что занял пост главы Пентагона по воле Божьей и просьбе Трампа.

