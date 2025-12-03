Беседа президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом прошла конструктивно, содержательно и принесла реальную пользу. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«С чем-то готовы согласиться. Что-то вызвало критику. Но состоялась полезная дискуссия», — рассказал Ушаков.
По словам Ушакова, стороны договорились не раскрывать детали почти пятичасовой встречи. Тем не менее известно, что обсуждалось несколько вариантов плана урегулирования ситуации на Украине, однако единого решения пока не нашли. Затрагивалась и тема территорий.
«Конкретные формулировки не обсуждались, говорили о сути», — пояснил он.
Ушаков подчеркнул, что Москва получила ещё четыре документа в дополнение к первоначальному 28 пунктному плану Трампа по урегулированию конфликта. Перспектива личной встречи Путина и Трампа, по его словам, зависит от работы помощников и министерств иностранных дел двух стран.
Как известно, в переговорах со стороны США участвовали спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Российскую сторону представляли Владимир Путин, помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев.
Сами переговоры в Кремле начались вечером 2 декабря. Перед этим представитель Белого дома отобедал вместе с Кириллом Дмитриевым, а также прогулялся с ним по Красной площади.
Напомним, несколько дней назад глава МИД России Сергей Лавров провёл брифинг, где, среди прочего, ответил на вопросы о российско американских отношениях. Он подчеркнул, что мирное соглашение по Украине возможно только после устранения коренных причин конфликта.
Накануне президент России Владимир Путин назвал происходящее в зоне специальной военной операции «трагедией для украинского народа», подчеркнув, что она стала следствием «преступной политики вороватой хунты», управляющей Киевом. Он также отметил, что киевские власти под Красноармейском действовали, не считаясь с потерями.
Ранее KP.RU сообщал, что глава государства заслушал доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.