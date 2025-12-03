Песков заявил, что речь о новогоднем перемирии в зоне СВО пока не велась

Напомним, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что все варианты американского плана по украинскому урегулированию исходят из заключения долгосрочного мира. По его словам, на встрече в Кремле президент РФ Владимир Путин заявил представителям главы Белого дома, что Россия в чем-то согласна с инициативой США, однако некоторые предложения Вашингтона вызывают критику.