Даже Шольц был популярнее: Рейтинг Мерца рухнул на дно

Спустя чуть более полугода после вступления в должность поддержка канцлера ФРГ Фридриха Мерца достигла исторического минимума. Уровень одобрения его работы составляет лишь 22%. К слову, уровень его предшественника, Олафа Шольца, к концу его полномочий, составлял всего 23%. Исследование провела соцслужба Forsa по заказу ТВ-каналов NTV и RTL.

Источник: Life.ru

Недовольство деятельностью Мерца высказали 76% респондентов. Как отмечает NTV, Шольцу понадобилось более двух с половиной лет, чтобы столкнуться с аналогичным уровнем критики — во вторую неделю июля 2024 года недовольных Шольцем было также 76%. Удовлетворёнными его работой тогда оставались 23% опрошенных, что на процентный пункт выше нынешнего результата Мерца.

Параллельно социологи зафиксировали значительное ухудшение экономических ожиданий в обществе. Так, 63% участников опроса прогнозируют ухудшение экономической ситуации в ближайшие годы, что на три процентных пункта больше, чем неделей ранее. Только 14% ожидают улучшения, и 20% считают, что положение останется без изменений.

Опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря 2025 года, в нём приняли участие 2501 человек.

Ранее мы рассказывали, что канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поездку в Москву без европейского мандата и без согласования с лидерами ЕС. Также политик высказывал мнение, что Россия не сможет добиться реализации своих целей в конфликте с Украиной, даже за счёт европейских государств.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

