Даже Шольц был популярнее: Рейтинг Мерца рухнул на дно

Недовольство деятельностью Мерца высказали 76% респондентов. Как отмечает NTV, Шольцу понадобилось более двух с половиной лет, чтобы столкнуться с аналогичным уровнем критики — во вторую неделю июля 2024 года недовольных Шольцем было также 76%. Удовлетворёнными его работой тогда оставались 23% опрошенных, что на процентный пункт выше нынешнего результата Мерца.
Параллельно социологи зафиксировали значительное ухудшение экономических ожиданий в обществе. Так, 63% участников опроса прогнозируют ухудшение экономической ситуации в ближайшие годы, что на три процентных пункта больше, чем неделей ранее. Только 14% ожидают улучшения, и 20% считают, что положение останется без изменений.
Опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря 2025 года, в нём приняли участие 2501 человек.
Ранее мы рассказывали, что канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поездку в Москву без европейского мандата и без согласования с лидерами ЕС. Также политик высказывал мнение, что Россия не сможет добиться реализации своих целей в конфликте с Украиной, даже за счёт европейских государств.
