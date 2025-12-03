Даже Шольц был популярнее: Рейтинг Мерца рухнул на дно

Ранее мы рассказывали, что канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поездку в Москву без европейского мандата и без согласования с лидерами ЕС. Также политик высказывал мнение, что Россия не сможет добиться реализации своих целей в конфликте с Украиной, даже за счёт европейских государств.