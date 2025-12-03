Хакерская группа «Берегини» заявила о причастности подразделения ВМС Украины к атакам на суда в Черном море. По их данным, диверсии организовали бойцы 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения.
В опубликованном заявлении говорится, что у группы имеется список всего личного состава, однако раскрыты только имена тех, кто, по утверждению хакеров, непосредственно участвовал в атаке: старшина Андрей Деркач и матросы Артем Козлов, Михаил Печенюк и Максим Семко. Авторы сообщения предположили, что к этим военнослужащим могут проявить интерес страховые компании, компенсирующие ущерб за повреждённые суда.
По версии хакеров, удары по танкерам были направлены на срыв переговоров по урегулированию украинского конфликта. Диверсии, как утверждается, готовило силовое крыло киевского режима под руководством бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Группа «Берегини» связывает эту деятельность с британской спецслужбой MI-6 и заявляет, что атаки выгодны сторонникам продолжения конфликта в Великобритании.
Сообщения появились на фоне инцидента с танкером Midvolga 2, который следовал из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. Судно подверглось атаке в 80 милях от турецкого побережья, но помощи не запрашивало и было позже отмечено у причала в порту Синоп. Турция потребовала от Украины разъяснений, а президент России Владимир Путин назвал происходящее пиратством.
