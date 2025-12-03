Выяснилось, кто конкретно мог стоять за ударами по танкерам РФ в Черном море

В опубликованном заявлении говорится, что у группы имеется список всего личного состава, однако раскрыты только имена тех, кто, по утверждению хакеров, непосредственно участвовал в атаке: старшина Андрей Деркач и матросы Артем Козлов, Михаил Печенюк и Максим Семко. Авторы сообщения предположили, что к этим военнослужащим могут проявить интерес страховые компании, компенсирующие ущерб за повреждённые суда.