Орпо пояснил, что разница огромна: вместо гарантий Финляндия может помогать с организацией безопасности. При этом на прямой вопрос об отправке своих солдат он дал понять, что Хельсинки не хотят рисковать прямым столкновением с Россией.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб предупреждал, что у Запада остался последний шанс доказать миру свою способность к диалогу. Однако в реальности помощь Киеву продолжается: Финляндия уже присоединилась к закупкам американского оружия для ВСУ.
Таким образом, Финляндия, как и многие европейские страны, балансирует между военной поддержкой Украины и нежеланием переходить красные линии, которые могут привести к прямому конфликту с Москвой.
