Ван И: КНР поддерживает все усилия по урегулированию на Украине

Китайская сторона готова поддерживать любые инициативы, направленные на достижение устойчивого урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу, состоявшейся 2 декабря в Москве.
По данным МИД КНР, Пекин выступает за выработку долгосрочного и всеобъемлющего мирного соглашения и намерен продолжать тесный диалог с Москвой по данному направлению. Китайское руководство подчёркивает важность поддержания стратегических контактов для продвижения дипломатических решений.
В ходе консультаций по вопросам стратегической безопасности, которые прошли под председательством Шойгу и Ван И, представители двух стран обсудили широкий круг международных и региональных тем. Стороны обменялись оценками происходящего и согласовали подходы по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что долго обсуждал украинский кризис с главой Китая Си Цзиньпином на встрече в корейском Пусане. Он выразил уверенность в том, что председатель КНР окажет содействие в урегулировании конфликта.