Ван И: КНР поддерживает все усилия по урегулированию на Украине

В ходе консультаций по вопросам стратегической безопасности, которые прошли под председательством Шойгу и Ван И, представители двух стран обсудили широкий круг международных и региональных тем. Стороны обменялись оценками происходящего и согласовали подходы по вопросам, представляющим взаимный интерес.