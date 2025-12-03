Франция выпустила декрет, который «разрешает задействовать ЧВК (частные военные компании) для оказания помощи “третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения”».
Комментируя декрет французского правительства для aif.ru, профессиональный телохранитель Алексей Фонарев отметил, что создать ЧВК можно за пару месяцев.
«Зарегистрировать и вооружить ЧВК — это дело пары месяцев. А иностранный легион они не пошлют», — заявил он.
Отметим, что в пресс-бюро СВР РФ сообщили, что французские ЧВК в конфликте на Украине станут первоочередной законной целью ВС России. В СВР отметили, что Киев заинтересован в иностранных ЧВК, оснащенные современным западным оружием.