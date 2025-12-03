Несколько стран высказались против выхода Киева из Оттавской конвенции: кто не согласен

Четыре европейские страны — Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария — направили в Управление ООН по вопросам разоружения (UNODA) официальные возражения на просьбу Украины приостановить выполнение обязательств по Оттавской конвенции, запрещающей применение противопехотных мин. Об этом РИА Новости рассказала заместитель генерального секретаря ООН и верховный представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.
Она уточнила, что помимо официальных возражений некоторые другие участники соглашения также выразили серьёзные опасения.
«Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария подали официальные возражения», — сообщила Накамицу.
В Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) отметили, что запрет на противопехотные мины должен соблюдаться при любых условиях. В организации заявили, что запрос Украины выглядит «фантазией» и противоречит международному праву.
Известно, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году, и тогда её поддержали 163 государства. В 2025 году Владимир Зеленский подписал указ о выходе из соглашения, что вызвало обеспокоенность в ООН. Об этом сообщил украинский депутат Роман Костенко, добавив, что теперь документ предстоит рассмотреть Верховной раде.
В тот же период министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что односторонние ограничения на вооружение, которым пользуется противник, делают государство более уязвимым. По его словам, отказ от участия в Оттавской конвенции даст эстонским военным больше свободы и возможностей для обеспечения национальной безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что в ООН провели новое исследование по вопросам разоружения, в котором украинскую сторону обвинили в применении и производстве запрещённых мин. Позднее стало известно, какую угрозу представляют мины «Лепесток», использование которых нарушает международные соглашения.
Напомним, что в начале мая из Оттавской конвенции вышла и Литва. В министерстве обороны республики объяснили решение необходимостью повысить эффективность контрмобильных мероприятий для нужд литовской армии.