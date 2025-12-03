Несколько стран высказались против выхода Киева из Оттавской конвенции: кто не согласен

Известно, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году, и тогда её поддержали 163 государства. В 2025 году Владимир Зеленский подписал указ о выходе из соглашения, что вызвало обеспокоенность в ООН. Об этом сообщил украинский депутат Роман Костенко, добавив, что теперь документ предстоит рассмотреть Верховной раде.